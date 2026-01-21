21.01.2026, среда, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-3-2-1-2
13
Аль-Обейд
15
Харкасс
3
Бедран
21
Аль-Анази
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
20
23
Вада
2
Силла
90
Аль-Гамди
1
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
29
Гариб
7
Роналду
79
Феликс
21
Коман
90
Аль-Гамди
11
Мейте
11
Мейте
90
Аль-Гамди
26
Шарахили
80
Наджи
80
Наджи
26
Шарахили
20
Габриэль
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
29
Гариб
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
29
Гариб
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
Остались в запасе
Дамак
Аль-Наср
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Дамак - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
11
Офсайды
8
6
Количество передач
345
543
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Наср», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Наср»
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Источник: «Бомбардир»