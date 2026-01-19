19.01.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-1-3-1-2
1
Пенья
27
Петро
22
Аффенгрубер
23
Чуст
18
Агуадо
14
Фебас
19
Диангана
18
Нету
17
Хосан
30
Родригес
11
Валера
3-2-3-2
1
Влаходимос
22
Кармона
4
Салас
36
Осо
3
Менди
6
Агум
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Валера
17
Педроса
17
Педроса
11
Валера
17
Хосан
17
Диаби
17
Диаби
17
Хосан
14
Фебас
5
Редондо
5
Редондо
14
Фебас
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
19
Диангана
7
Сантьяго
7
Сантьяго
19
Диангана
Ньянзу
17
Суасо
17
Суасо
Ньянзу
24
Санчес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
45
Адамс
45
Адамс
10
Фернандес
97
Соу
30
30
97
Соу
Остались в запасе
Эльче
Севилья
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
26
Bema Sina
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
26
Bema Sina
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Эльче - Севилья
3
1
Всего ударов по воротам
10
25
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
334
328
Сейвы
6
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
1.54
3
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Севильи», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»