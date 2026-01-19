Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эльче» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

«Эльче» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

19 января, 21:50
Эльче
19.01.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
14' А. Фебас 14' А. Фебас 55' Х. Валера
75' А. Адамс 90+2' А. Адамс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
17
Хосан
(К) ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
26
Bema Sina
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
30
Miguel Sierra
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пенья
27
Петро
22
Аффенгрубер
23
Чуст
18
Агуадо
14
Фебас
19
Диангана
18
Нету
17
Хосан
30
Родригес
11
Валера
3-2-3-2
1
Влаходимос
22
Кармона
4
Салас
36
Осо
3
Менди
6
Агум
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Валера
17
Педроса
17
Педроса
11
Валера
17
Хосан
17
Диаби
17
Диаби
17
Хосан
14
Фебас
5
Редондо
5
Редондо
14
Фебас
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
19
Диангана
7
Сантьяго
7
Сантьяго
19
Диангана
Ньянзу
17
Суасо
17
Суасо
Ньянзу
24
Санчес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
45
Адамс
45
Адамс
10
Фернандес
97
Соу
30
30
97
Соу
Остались в запасе
Эльче
Севилья
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
26
Bema Sina
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
26
Bema Sina
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Эльче - Севилья
3
1
Всего ударов по воротам
10
25
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
334
328
Сейвы
6
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
1.54
3
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Севильи», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Севилья»

«Эльче» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Эльче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
6
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+