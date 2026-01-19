Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-2-1-2
25
Аудеро
6
Башкиротто
11
Чеккерини
15
Бьянкетти
4
Барбиери
42
Терраччано
38
Бондо
33
Грасси
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-2-2-3
34
Перилли
77
Эбосс
28
Слотсагер
25
Нельссон
14
Лирола
6
Брадарич
10
Гальярдини
24
Бернед
23
Гиоване
99
Орбан
9
Сарр
11
Чеккерини
23
Фолино
23
Фолино
11
Чеккерини
4
Барбиери
15
Флориани
15
Флориани
4
Барбиери
33
Грасси
18
Коллоколо
18
Коллоколо
33
Грасси
27
Вандепутте
24
Дзербин
24
Дзербин
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
29
Мумбанья
29
Мумбанья
90
Бонаццоли
14
Лирола
33
Ойегоке
33
Ойегоке
14
Лирола
9
Сарр
8
Сердар
8
Сердар
9
Сарр
77
Эбосс
21
Харруи
21
Харруи
77
Эбосс
Остались в запасе
Кремонезе
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
70
Fallou Cham
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
70
Fallou Cham
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кремонезе - Верона
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
3
4
Количество передач
431
331
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Вероны», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»