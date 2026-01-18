Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 22:45
Лион
18.01.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Брест
41' П. Шулц 45+1' Абнер
87' Э. Эбимбе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
(К) ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
35
Matthias Da Silva
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
18
Халис Мера
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
45
Реми Химбер
ЦФ
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
23
Камори Думбия
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
3
Тальяфико
22
Мата
6
Тессманн
23
Мортон
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
4-2-1-1-2
37
Кудер
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
2
Локо
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
16
Абнер
33
Хатебур
33
Хатебур
16
Абнер
6
Тессманн
23
Мангала
23
Мангала
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
9
Эндрик
9
Карабец
9
Карабец
9
Эндрик
9
Морейра
45
Химбер
45
Химбер
9
Морейра
19
Ажорк
27
Гиндо
27
Гиндо
19
Ажорк
70
Лала
20
Зогбе
20
Зогбе
70
Лала
29
Тусар
23
Думбия
23
Думбия
29
Тусар
2
Локо
29
Эбимбе
29
Эбимбе
2
Локо
9
Лабе Ласкари
9
Мбуп
9
Мбуп
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Лион
Брест
40
Реми Дескамп
ВР
35
Matthias Da Silva
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
35
Matthias Da Silva
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лион - Брест
2
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
18
8
Офсайды
2
1
Количество передач
645
264
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.69
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Бреста», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Брест»

«Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
6
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+