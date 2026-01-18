18.01.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
3
Тальяфико
22
Мата
6
Тессманн
23
Мортон
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
4-2-1-1-2
37
Кудер
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
2
Локо
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
16
Абнер
33
Хатебур
33
Хатебур
16
Абнер
6
Тессманн
23
Мангала
23
Мангала
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
9
Эндрик
9
Карабец
9
Карабец
9
Эндрик
9
Морейра
45
Химбер
45
Химбер
9
Морейра
19
Ажорк
27
Гиндо
27
Гиндо
19
Ажорк
70
Лала
20
Зогбе
20
Зогбе
70
Лала
29
Тусар
23
Думбия
23
Думбия
29
Тусар
2
Локо
29
Эбимбе
29
Эбимбе
2
Локо
9
Лабе Ласкари
9
Мбуп
9
Мбуп
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Лион
Брест
40
Реми Дескамп
ВР
35
Matthias Da Silva
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
35
Matthias Da Silva
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лион - Брест
2
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
18
8
Офсайды
2
1
Количество передач
645
264
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.69
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Бреста», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»