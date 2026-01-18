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  • «Нант» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Нант» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 18:05
Нант
18.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Париж
50' М. Аблин
6' И. Кеббаль 78' Л. Колеошо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
5
Реми Кабелла
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Максим Лопес
(К) ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
6
Bahmed Deuff
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
44
Лоан Дусе
ОП
20
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
3-4-1-2
1
Лопеш
78
31
Коцца
6
Мванга
20
Машадо
28
Сиссоко
13
Коклен
98
Амьен-Аду
5
Кабелла
19
Эль-Араби
11
Аблин
3-2-2-1-2
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
14
Траоре
19
Санги
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
20
Машадо
8
Лепенан
8
Лепенан
20
Машадо
13
Коклен
12
Гирасси
12
Гирасси
13
Коклен
19
Эль-Араби
37
Ганаго
37
Ганаго
19
Эль-Араби
28
Сиссоко
36
Камара
36
Камара
28
Сиссоко
6
Отавио
4
Марчетти
4
Марчетти
6
Отавио
10
Кеббаль
5
Манетси
5
Манетси
10
Кеббаль
11
15
Колеошо
15
Колеошо
11
Остались в запасе
Нант
Париж
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
49
Doumbia Koné
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Туомас Оллила
ЛЗ
44
Лоан Дусе
ОП
20
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
49
Doumbia Koné
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Туомас Оллила
ЛЗ
44
Лоан Дусе
ОП
20
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Нант - Париж
1
3
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
14
Офсайды
3
0
Количество передач
465
501
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Парижа», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Париж»

«Нант» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Нант
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