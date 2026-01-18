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  • «Страсбур» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Страсбур» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 15:50
Страсбур
18.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Метц
12' Д. Морейра 43' М. Годо
24' Г. Эйн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
(К) ПВ
10
Малик Мбайе
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
19
Кендри Паес
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
12
Альфа Туре
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
18
Белив Мунонго
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Пендерс
20
Дуэ
33
Чилвел
6
Дукуре
4
Барко
24
Хегсберг
29
Эль-Мурабе
20
Годо
22
Морейра
10
Энкисо
9
Паничелли
4-1-1-3-1
1
Фишер
59
Йегбе
2
Колен
72
Сане
97
Балло-Туре
5
Гбамен
8
Деменге
14
Цитаишвили
10
Мбайе
7
Эйн
7
Сане
20
Годо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
20
Годо
24
Хегсберг
42
Уаттара
42
Уаттара
24
Хегсберг
22
Морейра
19
Паес
19
Паес
22
Морейра
10
Энкисо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
10
Энкисо
5
Гбамен
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
7
Сане
29
Асоро
29
Асоро
7
Сане
97
Балло-Туре
9
Абуашвили
9
Абуашвили
97
Балло-Туре
10
Мбайе
19
19
10
Мбайе
Остались в запасе
Страсбур
Метц
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
40
Усман Ба
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
18
Белив Мунонго
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
18
Белив Мунонго
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Страсбур - Метц
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
479
525
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Метца», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Метц»

«Страсбур» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Страсбур
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