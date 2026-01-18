18.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-2-1-3-1
39
Пендерс
20
Дуэ
33
Чилвел
6
Дукуре
4
Барко
24
Хегсберг
29
Эль-Мурабе
20
Годо
22
Морейра
10
Энкисо
9
Паничелли
4-1-1-3-1
1
Фишер
59
Йегбе
2
Колен
72
Сане
97
Балло-Туре
5
Гбамен
8
Деменге
14
Цитаишвили
10
Мбайе
7
Эйн
7
Сане
20
Годо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
20
Годо
24
Хегсберг
42
Уаттара
42
Уаттара
24
Хегсберг
22
Морейра
19
Паес
19
Паес
22
Морейра
10
Энкисо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
10
Энкисо
5
Гбамен
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
7
Сане
29
Асоро
29
Асоро
7
Сане
97
Балло-Туре
9
Абуашвили
9
Абуашвили
97
Балло-Туре
10
Мбайе
19
19
10
Мбайе
Остались в запасе
Страсбур
Метц
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
40
Усман Ба
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
18
Белив Мунонго
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
18
Белив Мунонго
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Страсбур - Метц
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
479
525
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Метца», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Метц»
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Источник: «Бомбардир»