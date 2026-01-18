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  • «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 15:50
Вулверхэмптон
18.01.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
15
Москера
37
Крейчи
7
Андре
35
Гомес
38
Чачуа
7
Хванг
36
Мане
99
Арокодаре
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
12
Тиав
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
11
Барнс
7
Жоэлинтон
17
Гордон
27
Вольтемаде
7
Хванг
21
Гомеш
21
Гомеш
7
Хванг
35
Гомес
11
Ариас
11
Ариас
35
Гомес
99
Арокодаре
22
Ларсен
22
Ларсен
99
Арокодаре
16
Тонали
67
Майли
67
Майли
16
Тонали
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
27
Вольтемаде
9
Висса
9
Висса
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
8
Офсайды
1
3
Количество передач
303
614
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ньюкасла», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Вулверхэмптон
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