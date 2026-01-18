Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 13:20
Парма
18.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Дженоа
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
24
Эстевес
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
20
Сабелли
3
Мартин
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
11
Ондрейка
27
Бричги
27
Бричги
11
Ондрейка
80
Бернабе
18
Серенсен
18
Серенсен
80
Бернабе
11
Ористанио
8
Кремаски
8
Кремаски
11
Ористанио
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
20
Сабелли
73
Мазини
73
Мазини
20
Сабелли
17
Малиновский
10
Мессьяс
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
86
86
29
Коломбо
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
Остались в запасе
Парма
Дженоа
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Парма - Дженоа
3
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
1
Количество передач
387
375
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Дженоа», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Дженоа»

«Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Парма
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
6
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+