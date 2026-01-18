Составы команд
Парма
Парма
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
24
Эстевес
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
20
Сабелли
3
Мартин
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
11
Ондрейка
27
Бричги
27
Бричги
11
Ондрейка
80
Бернабе
18
Серенсен
18
Серенсен
80
Бернабе
11
Ористанио
8
Кремаски
8
Кремаски
11
Ористанио
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
20
Сабелли
73
Мазини
73
Мазини
20
Сабелли
17
Малиновский
10
Мессьяс
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
86
86
29
Коломбо
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
Остались в запасе
Парма
Дженоа
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Парма - Дженоа
3
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
1
Количество передач
387
375
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Дженоа», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»