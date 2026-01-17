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  • «Осасуна» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Осасуна» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 19:20
Осасуна
17.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Овьедо
45' А. Будимир 75' А. Будимир 90+2' В. Муньос
40' Ф. Виньяс 68' А. Рейна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
4-1-2-2-1
13
Эскандель
17
Ахиядо
4
Костас
15
Луэнго
23
Альхассан
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
23
Хассан
7
Чайра
16
Виньяс
19
Розье
22
Бойомо
22
Бойомо
19
Розье
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
5
Эррандо
11
Барха
11
Барха
5
Эррандо
10
Орос
29
Осамбела
29
Осамбела
10
Орос
16
Гомес
9
Гарсия
9
Гарсия
16
Гомес
6
Сибо
18
Дендокер
18
Дендокер
6
Сибо
11
Коломбатто
5
Фонсека
5
Фонсека
11
Коломбатто
23
Хассан
21
Илич
21
Илич
23
Хассан
17
Ахиядо
18
Борбас
18
Борбас
17
Ахиядо
Остались в запасе
Осасуна
Овьедо
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Осасуна - Овьедо
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
15
Офсайды
0
2
Количество передач
339
331
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Овьедо», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Овьедо»

«Осасуна» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Осасуна
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