17.01.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-1-3
1
Ламменс
17
Доргу
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
2
Далот
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
4-1-2-3
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Аллейн
15
Аке
45
Хусанов
16
Родри
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
23
Шоу
6
Хевен
6
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
7
Маунт
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
10
Кунья
19
Мбемо
11
Доку
21
Айт Нури
21
Айт Нури
11
Доку
9
Холанд
14
14
9
Холанд
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
3
Аллейн
33
О'Райли
33
О'Райли
3
Аллейн
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
8
Офсайды
6
1
Количество передач
302
646
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»