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  • «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 14:20
Манчестер Юнайтед
17.01.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
65' Б. Мбемо 76' П. Доргу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
38
Джек Флетчер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
56
Райан МакАйду
ПВ
3-3-1-3
1
Ламменс
17
Доргу
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
2
Далот
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
4-1-2-3
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Аллейн
15
Аке
45
Хусанов
16
Родри
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
23
Шоу
6
Хевен
6
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
7
Маунт
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
10
Кунья
19
Мбемо
11
Доку
21
Айт Нури
21
Айт Нури
11
Доку
9
Холанд
14
14
9
Холанд
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
3
Аллейн
33
О'Райли
33
О'Райли
3
Аллейн
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
8
Офсайды
6
1
Количество передач
302
646
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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