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  • «Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

«Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

15 января, 19:20
Верона
15.01.2026, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
13' Д. Орбан 71' Р. Фройлер (АГ)
21' Р. Орсолини 29' Й. Одгор 44' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Суат Сердар
(К) ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
10
Роберто Гальярдини
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
55
Сулемана
ОП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
96
Монтипо
6
Брадарич
25
Нельссон
2
Валентини
14
Нуньес
19
Ниасс
73
Мусрати
24
Бернед
8
Сердар
9
Сарр
99
Орбан
4-2-1-3
1
Равалья
3
Хольм
14
Хеггем
41
Витик
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
25
Домингес
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
14
Нуньес
28
Слотсагер
28
Слотсагер
14
Нуньес
73
Мусрати
10
Гальярдини
10
Гальярдини
73
Мусрати
19
Ниасс
70
70
19
Ниасс
8
Сердар
23
Гиоване
23
Гиоване
8
Сердар
9
Сарр
25
Москера
25
Москера
9
Сарр
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
21
Одгор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
21
Одгор
7
Орсолини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
7
Орсолини
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
9
Кастро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Кастро
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
11
Джон Роу
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
11
Джон Роу
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
14
Офсайды
5
2
Количество передач
342
532
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.31
-1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Болоньи», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Болонья»

«Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Верона
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