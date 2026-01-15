15.01.2026, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
4-4-2
96
Монтипо
6
Брадарич
25
Нельссон
2
Валентини
14
Нуньес
19
Ниасс
73
Мусрати
24
Бернед
8
Сердар
9
Сарр
99
Орбан
4-2-1-3
1
Равалья
3
Хольм
14
Хеггем
41
Витик
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
25
Домингес
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
14
Нуньес
28
Слотсагер
28
Слотсагер
14
Нуньес
73
Мусрати
10
Гальярдини
10
Гальярдини
73
Мусрати
19
Ниасс
70
70
19
Ниасс
8
Сердар
23
Гиоване
23
Гиоване
8
Сердар
9
Сарр
25
Москера
25
Москера
9
Сарр
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
21
Одгор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
21
Одгор
7
Орсолини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
7
Орсолини
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
9
Кастро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Кастро
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
11
Джон Роу
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
11
Джон Роу
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
14
Офсайды
5
2
Количество передач
342
532
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.31
-1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Болоньи», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»