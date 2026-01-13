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  • «Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 21:50
Рома
13.01.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Торино
46' М. Эрмосо 81' А. Арена
35' Ч. Адамс 52' Ч. Адамс 90' Э. Ильхан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
7
Закария Абухляль
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
68
Антонио Арена
ЦФ
Торино
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
24
Зиолковски
87
Гиларди
2
Ренш
2
Челик
43
Уэсли
61
Писилли
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
17
Бэйли
3-1-2-2-2
92
Палеари
19
Лазаро
23
Коко
44
Исмайли
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
7
Абухляль
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
2
Ренш
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Ренш
24
Зиолковски
5
Н'Дика
5
Н'Дика
24
Зиолковски
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
17
Бэйли
68
Арена
68
Арена
17
Бэйли
44
Исмайли
3
Марипан
3
Марипан
44
Исмайли
7
Абухляль
2
Дембеле
2
Дембеле
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
19
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
19
Адамс
Остались в запасе
Рома
Торино
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
32
Wisdom Acquah
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
32
Wisdom Acquah
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
17
Офсайды
0
3
Количество передач
549
344
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»

«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Торино Рома
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