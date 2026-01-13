13.01.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
24
Зиолковски
87
Гиларди
2
Ренш
2
Челик
43
Уэсли
61
Писилли
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
17
Бэйли
3-1-2-2-2
92
Палеари
19
Лазаро
23
Коко
44
Исмайли
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
7
Абухляль
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
2
Ренш
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Ренш
24
Зиолковски
5
Н'Дика
5
Н'Дика
24
Зиолковски
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
17
Бэйли
68
Арена
68
Арена
17
Бэйли
44
Исмайли
3
Марипан
3
Марипан
44
Исмайли
7
Абухляль
2
Дембеле
2
Дембеле
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
19
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
19
Адамс
Остались в запасе
Рома
Торино
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
32
Wisdom Acquah
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
32
Wisdom Acquah
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
17
Офсайды
0
3
Количество передач
549
344
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»