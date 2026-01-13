13.01.2026, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
2-2-3-3
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Висса
41
Рэмзи
67
Майли
3-1-3-3
1
Траффорд
45
Хусанов
3
Аллейн
15
Аке
27
Нуньес
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
39
Гимарайнс
2
Триппьер
2
Триппьер
39
Гимарайнс
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
16
Тонали
16
Тонали
41
Рэмзи
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
15
Аке
21
Айт Нури
21
Айт Нури
15
Аке
27
Нуньес
82
Льюис
82
Льюис
27
Нуньес
33
О'Райли
16
Родри
16
Родри
33
О'Райли
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
11
Доку
10
Шерки
10
Шерки
11
Доку
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
18
Charlie Gray
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
18
Charlie Gray
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
341
468
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1
1.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»