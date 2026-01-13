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  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 21:50
Ньюкасл
13.01.2026, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
53' А. Семеньо 90+8' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
10
Райан Шерки
АП
56
Райан МакАйду
ПВ
2-2-3-3
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Висса
41
Рэмзи
67
Майли
3-1-3-3
1
Траффорд
45
Хусанов
3
Аллейн
15
Аке
27
Нуньес
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
39
Гимарайнс
2
Триппьер
2
Триппьер
39
Гимарайнс
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
16
Тонали
16
Тонали
41
Рэмзи
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
15
Аке
21
Айт Нури
21
Айт Нури
15
Аке
27
Нуньес
82
Льюис
82
Льюис
27
Нуньес
33
О'Райли
16
Родри
16
Родри
33
О'Райли
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
11
Доку
10
Шерки
10
Шерки
11
Доку
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
18
Charlie Gray
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
18
Charlie Gray
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
341
468
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1
1.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Ньюкасл
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