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Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Айнтрахта», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Айнтрахт»