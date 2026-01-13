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  • «Штутгарт» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Штутгарт» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 19:20
Штутгарт
13.01.2026, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
27' Э. Демирович 35' Д. Ундав 87' Н. Нартей
5' Р. Кристенсен 80' А. Амаимуни-Эшгуяб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
9
Демирович
26
Ундав
18
Левелинг
4-1-1-2-2
40
Сантос
5
Кристенсен
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
6
Скири
6
Хойлунд
20
Доан
7
Кнауфф
15
Калимуэндо
11
Эбнуталиб
24
Хабот
29
Ельч
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
20
Стержиу
20
Стержиу
7
Миттельштадт
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
9
Демирович
28
Нартей
28
Нартей
9
Демирович
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
6
Скири
34
Коллинс
34
Коллинс
6
Скири
6
Хойлунд
81
Дауд
81
Дауд
6
Хойлунд
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Эбнуталиб
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Эбнуталиб
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
20
Доан
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
3
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
15
Офсайды
6
1
Количество передач
479
348
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Айнтрахта», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Айнтрахт»

«Штутгарт» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Штутгарт
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