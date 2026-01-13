13.01.2026, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-3
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
9
Демирович
26
Ундав
18
Левелинг
4-1-1-2-2
40
Сантос
5
Кристенсен
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
6
Скири
6
Хойлунд
20
Доан
7
Кнауфф
15
Калимуэндо
11
Эбнуталиб
24
Хабот
29
Ельч
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
20
Стержиу
20
Стержиу
7
Миттельштадт
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
9
Демирович
28
Нартей
28
Нартей
9
Демирович
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
6
Скири
34
Коллинс
34
Коллинс
6
Скири
6
Хойлунд
81
Дауд
81
Дауд
6
Хойлунд
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Эбнуталиб
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Эбнуталиб
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
20
Доан
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
3
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
15
Офсайды
6
1
Количество передач
479
348
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Айнтрахта», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Айнтрахт»
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Источник: «Бомбардир»