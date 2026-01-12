Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дженоа» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

«Дженоа» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

12 января, 19:20
Дженоа
12.01.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
7' Л. Коломбо 75' М. Френдруп 78' Л. Эстигард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
1
Элия Каприле
(К) ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
3
Рияд Идрисси
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
3-1-2-1-3
1
Каприле
15
Родригес
33
Оберт
5
Луперто
18
Прати
8
Адопо
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
11
Лувумбо
77
Эллертссон
20
Сабелли
20
Сабелли
77
Эллертссон
18
Нортон-Каффи
73
Мазини
73
Мазини
18
Нортон-Каффи
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
10
Мессьяс
10
Мессьяс
9
Витинья
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
36
Маццителли
4
Цаппа
4
Цаппа
36
Маццителли
11
Лувумбо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
11
Лувумбо
15
Родригес
3
Идрисси
3
Идрисси
15
Родригес
94
Эспозито
29
Боррелли
29
Боррелли
94
Эспозито
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
20
Офсайды
1
1
Количество передач
400
504
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.82
-1.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Кальяри», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Кальяри»

«Дженоа» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Дженоа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+