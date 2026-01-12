12.01.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
3-1-2-1-3
1
Каприле
15
Родригес
33
Оберт
5
Луперто
18
Прати
8
Адопо
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
11
Лувумбо
77
Эллертссон
20
Сабелли
20
Сабелли
77
Эллертссон
18
Нортон-Каффи
73
Мазини
73
Мазини
18
Нортон-Каффи
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
10
Мессьяс
10
Мессьяс
9
Витинья
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
36
Маццителли
4
Цаппа
4
Цаппа
36
Маццителли
11
Лувумбо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
11
Лувумбо
15
Родригес
3
Идрисси
3
Идрисси
15
Родригес
94
Эспозито
29
Боррелли
29
Боррелли
94
Эспозито
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
20
Офсайды
1
1
Количество передач
400
504
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.82
-1.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Кальяри», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»