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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси»