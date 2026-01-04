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  • «Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 19:20
Манчестер Сити
04.01.2026, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Челси
42' Т. Рейндерс
90+4' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Челси
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
33
О'Райли
3-3-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
17
Фернандес
27
Густо
41
Эстевао
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
3
Диаш
15
Аке
15
Аке
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
45
Хусанов
24
Гвардиол
14
Рейндерс
11
Доку
11
Доку
14
Рейндерс
34
Ачампонг
21
Хато
21
Хато
34
Ачампонг
41
Эстевао
17
Сантос
17
Сантос
41
Эстевао
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
580
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.85
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси»

«Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
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