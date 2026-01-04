04.01.2026, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
33
О'Райли
3-3-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
17
Фернандес
27
Густо
41
Эстевао
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
3
Диаш
15
Аке
15
Аке
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
45
Хусанов
24
Гвардиол
14
Рейндерс
11
Доку
11
Доку
14
Рейндерс
34
Ачампонг
21
Хато
21
Хато
34
Ачампонг
41
Эстевао
17
Сантос
17
Сантос
41
Эстевао
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
580
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.85
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»