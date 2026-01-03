03.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
16
Луи Буффон
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Леали
34
Отоа
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
4-2-1-3
1
Шемпер
5
Канестрелли
39
Альбиоль
21
Бонфанти
3
Ангори
20
Эбишер
6
Хойхольт
7
Лери
19
Мейстер
32
Морео
27
34
Отоа
27
Маркандалли
27
Маркандалли
34
Отоа
18
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
77
Эллертссон
18
Нортон-Каффи
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
2
Торсбю
18
Эхатор
18
Эхатор
2
Торсбю
21
Бонфанти
33
Калабрези
33
Калабрези
21
Бонфанти
39
Альбиоль
4
Караччоло
4
Караччоло
39
Альбиоль
7
Лери
8
Марин
8
Марин
7
Лери
32
Морео
18
Нзола
18
Нзола
32
Морео
6
Хойхольт
36
36
6
Хойхольт
Остались в запасе
Дженоа
Пиза
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Дженоа - Пиза
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
17
Офсайды
4
1
Количество передач
439
259
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Пизы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»