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  • «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

31 декабря 2025, 19:20
Аль-Холуд
31.12.2025, среда, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
45+5' Р. Энрике (П)
45' С. Милинкович-Савич 61' Т. Эрнандес 84' Т. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
30
Juan Cozzani
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
(К) ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
10
Малком
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Аль-Хиляль
30
Mathieu Patouillet
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-3-2-1
30
23
Гьембер
38
Пинас
7
5
Троост-Эконг
6
Бакли
39
Аль-Давсари
11
Бахебри
46
Аль-Алива
18
Аль-Сафари
18
Энрике
3-2-2-1-2
17
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
4
Акчичек
88
Аль-Ями
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
38
Леонардо
29
Нуньес
11
Бахебри
70
70
11
Бахебри
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
24
Аль-Харби
78
Ладжами
78
Ладжами
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
17
Дариси
17
Дариси
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Ями
37
Сезар
37
Сезар
88
Аль-Ями
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
30
Mathieu Patouillet
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
316
550
Сейвы
7
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
10
11
xG (ожидаемые голы)
1.38
3.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд»«Аль-Хиляль»

«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Холуд
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