31.12.2025, среда, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Холуд
Аль-Холуд
4-3-2-1
30
23
Гьембер
38
Пинас
7
5
Троост-Эконг
6
Бакли
39
Аль-Давсари
11
Бахебри
46
Аль-Алива
18
Аль-Сафари
18
Энрике
3-2-2-1-2
17
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
4
Акчичек
88
Аль-Ями
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
38
Леонардо
29
Нуньес
11
Бахебри
70
70
11
Бахебри
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
24
Аль-Харби
78
Ладжами
78
Ладжами
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
17
Дариси
17
Дариси
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Ями
37
Сезар
37
Сезар
88
Аль-Ями
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
30
Mathieu Patouillet
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
316
550
Сейвы
7
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
10
11
xG (ожидаемые голы)
1.38
3.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»