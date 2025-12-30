30.12.2025, вторник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Иттифак
Аль-Иттифак
3-2-3-1-1
1
Родак
4
Хендри
37
Хинди
5
Кальво
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
16
10
Медран
11
Дуда
9
Дембеле
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
5
Аль-Амри
77
Брозович
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
21
Коман
79
Феликс
20
Уэсли
7
Роналду
33
Аль-Олаян
61
Аль-Отаиб
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
8
Мухтар
8
Мухтар
10
Медран
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Медран
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
20
Уэсли
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Уэсли
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
16
Нарушения
7
6
Офсайды
2
4
Количество передач
286
544
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.75
2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Насра», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»