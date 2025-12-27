27.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Мак Аллистер
14
Кьеза
7
Вирц
22
Экитике
4-2-1-3
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
35
Гомес
36
Мане
7
Хванг
99
Арокодаре
14
Кьеза
12
Брэдли
12
Брэдли
14
Кьеза
7
Вирц
42
Ньони
42
Ньони
7
Вирц
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
3
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
3
Буэно
15
Москера
11
Ариас
11
Ариас
15
Москера
2
Доэрти
38
Чачуа
38
Чачуа
2
Доэрти
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
660
327
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»