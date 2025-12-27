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  • «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 16:50
Ливерпуль
27.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
41' Р. Гравенберх 42' Ф. Вирц
51' С. Буэно
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К) ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
42
Трей Ньони
АП
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Мак Аллистер
14
Кьеза
7
Вирц
22
Экитике
4-2-1-3
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
35
Гомес
36
Мане
7
Хванг
99
Арокодаре
14
Кьеза
12
Брэдли
12
Брэдли
14
Кьеза
7
Вирц
42
Ньони
42
Ньони
7
Вирц
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
3
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
3
Буэно
15
Москера
11
Ариас
11
Ариас
15
Москера
2
Доэрти
38
Чачуа
38
Чачуа
2
Доэрти
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
660
327
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ливерпуль
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