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  • «Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

«Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

26 декабря 2025, 19:20
Аль-Хиляль
26.12.2025, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Халидж
18' М. Канно 39' С. Милинкович-Савич 57' Малком
79' Д. Кинг 84' Г. Масурас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Халидж
49
Антони Морис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
7
Константинос Фортунис
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
88
A. Mboge
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-1-2-2-1
17
19
Эрнандес
87
Тамбакти
4
Акчичек
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
4-1-3-2
49
Морис
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
4
Шенкевельд
12
Канаба
7
Масурас
7
Фортунис
11
Аль-Амри
71
15
Хамзи
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
28
Канно
78
Ладжами
78
Ладжами
28
Канно
29
Аль-Давсари
37
Сезар
37
Сезар
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
29
Нуньес
29
Нуньес
38
Леонардо
5
Ребошу
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
5
Ребошу
71
17
17
71
11
Аль-Амри
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
11
Аль-Амри
4
Шенкевельд
7
Кинг
7
Кинг
4
Шенкевельд
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Халидж
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
88
A. Mboge
ЦП
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
88
A. Mboge
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Хиляль - Халидж
2
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
406
420
Сейвы
3
8
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Халиджа», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Халидж»

«Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Хиляль
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