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  • «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 14:50
Реал Сосьедад
30.11.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
60' К. Солер 87' А. Барренечеа
31' А. Перес 57' А. Молейро 90+5' А. Молейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
6
Элустондо
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
11
Гедеш
10
Мендес
14
Кубо
6
Садик
4-1-1-2-2
1
Жуниор
16
Марин
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Педраса
18
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
10
Молейро
7
Морено
7
Перес
10
Мендес
8
8
10
Мендес
14
Кубо
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
14
Кубо
18
Солер
23
Захарян
23
Захарян
18
Солер
6
Садик
7
Барренечеа
7
Барренечеа
6
Садик
11
Гедеш
18
18
11
Гедеш
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
17
Бьюкенан
11
Акомах
11
Акомах
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Перес
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Перес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
3
7
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
18
Офсайды
1
0
Количество передач
530
358
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Вильярреала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Реал Сосьедад
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