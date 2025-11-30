30.11.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
6
Элустондо
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
11
Гедеш
10
Мендес
14
Кубо
6
Садик
4-1-1-2-2
1
Жуниор
16
Марин
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Педраса
18
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
10
Молейро
7
Морено
7
Перес
10
Мендес
8
8
10
Мендес
14
Кубо
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
14
Кубо
18
Солер
23
Захарян
23
Захарян
18
Солер
6
Садик
7
Барренечеа
7
Барренечеа
6
Садик
11
Гедеш
18
18
11
Гедеш
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
17
Бьюкенан
11
Акомах
11
Акомах
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Перес
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Перес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
3
7
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
18
Офсайды
1
0
Количество передач
530
358
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Вильярреала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»