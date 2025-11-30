30.11.2025, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
4-1-3-2
1
Ламменс
2
Далот
15
Йоро
4
де Лигт
23
Шоу
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
7
Маунт
11
Зиркзее
19
Мбемо
10
Пино
21
Уче
21
Уче
10
Пино
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
18
Камада
5
Лерма
5
Лерма
18
Камада
3
Митчелл
13
Девенни
13
Девенни
3
Митчелл
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
16
Диалло
17
Доргу
17
Доргу
16
Диалло
23
Шоу
6
Мартинес
6
Мартинес
23
Шоу
15
Йоро
3
Мазрауи
3
Мазрауи
15
Йоро
19
Мбемо
20
Мэйну
20
Мэйну
19
Мбемо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
14
Офсайды
3
0
Количество передач
339
443
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Юнайтед», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»