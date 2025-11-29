29.11.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-3-1
1
Градецки
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
2
Вандерсон
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
3-1-2-3-1
30
Шевалье
5
Маркиньос
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
87
Невеш
18
Минамино
8
Погба
8
Погба
18
Минамино
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Давид Боли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Давид Боли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
4
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
407
534
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»