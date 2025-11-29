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  • «Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 17:50
Монако
29.11.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
68' Т. Минамино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Давид Боли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Градецки
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
2
Вандерсон
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
3-1-2-3-1
30
Шевалье
5
Маркиньос
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
87
Невеш
18
Минамино
8
Погба
8
Погба
18
Минамино
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Давид Боли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Давид Боли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
4
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
407
534
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «ПСЖ»

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако
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