26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
47
Нджанту
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
4-2-1-3
25
Викарио
99
Спенс
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
30
Бентанкур
15
Бергвалл
9
Муани
47
Ришарлисон
14
Грей
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
17
Витинья
6
Забарный
6
Забарный
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
47
Нджанту
9
Рамуш
9
Рамуш
47
Нджанту
99
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
99
Спенс
14
Грей
36
Палинья
36
Палинья
14
Грей
15
Бергвалл
20
Кудус
20
Кудус
15
Бергвалл
29
Сарр
28
Одобер
28
Одобер
29
Сарр
9
Муани
7
Симонс
7
Симонс
9
Муани
Остались в запасе
ПСЖ
Тоттенхэм
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча ПСЖ - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
621
290
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-2.33
-2.33
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тоттенхэма», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»