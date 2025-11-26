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  • «ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:50
ПСЖ
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 3
Завершен
Тоттенхэм
45' Витинья 53' Витинья 59' Ф. Руис 65' В. Пачо 76' Витинья (П)
35' Ришарлисон 50' Р. Коло Муани 72' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
47
Нджанту
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
4-2-1-3
25
Викарио
99
Спенс
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
30
Бентанкур
15
Бергвалл
9
Муани
47
Ришарлисон
14
Грей
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
17
Витинья
6
Забарный
6
Забарный
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
47
Нджанту
9
Рамуш
9
Рамуш
47
Нджанту
99
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
99
Спенс
14
Грей
36
Палинья
36
Палинья
14
Грей
15
Бергвалл
20
Кудус
20
Кудус
15
Бергвалл
29
Сарр
28
Одобер
28
Одобер
29
Сарр
9
Муани
7
Симонс
7
Симонс
9
Муани
Остались в запасе
ПСЖ
Тоттенхэм
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча ПСЖ - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
621
290
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-2.33
-2.33

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тоттенхэма», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тоттенхэм ПСЖ
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