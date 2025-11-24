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  • «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
24.11.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
29' К. Дьюсбери-Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К) ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
31
Ши Лейси
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
3-3-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
4
де Лигт
17
Доргу
5
Каземиро
3
Мазрауи
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
11
Зиркзее
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
10
Грилиш
11
Барри
17
Доргу
2
Далот
2
Далот
17
Доргу
5
Каземиро
20
Мэйну
20
Мэйну
5
Каземиро
3
Мазрауи
7
Маунт
7
Маунт
3
Мазрауи
23
Коулмен
15
О'Брайен
15
О'Брайен
23
Коулмен
11
Барри
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
11
Барри
8
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
10
Грилиш
11
Макнил
11
Макнил
10
Грилиш
7
Ндиайе
23
Бету
23
Бету
7
Ндиайе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
1
Всего ударов по воротам
25
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
9
Офсайды
1
2
Количество передач
635
281
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.21
xGP (предотвращенные голы)
1.85
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед
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