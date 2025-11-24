24.11.2025, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
4-2-1-2-1
92
Палеари
25
Масина
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
19
Лазаро
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
10
Влашич
16
Нгонг
91
Сапата
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
42
Аддаи
17
Родригес
21
Мората
7
Да Кунья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Нкунку
27
Нкунку
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Влашич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
10
Влашич
91
Сапата
25
Нджи
25
Нджи
91
Сапата
16
Нгонг
7
Абухляль
7
Абухляль
16
Нгонг
22
Казадеи
18
Анджорин
18
Анджорин
22
Казадеи
17
Родригес
2
Кемпф
2
Кемпф
17
Родригес
21
Перроне
4
Пош
4
Пош
21
Перроне
27
Смольчич
23
Войвода
23
Войвода
27
Смольчич
10
Пас
20
Батурина
20
Батурина
10
Пас
21
Мората
9
Дувикас
9
Дувикас
21
Мората
Остались в запасе
Торино
Комо
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Торино - Комо
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
9
Офсайды
3
0
Количество передач
289
555
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.81
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Комо», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»