Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 19:20
Торино
24.11.2025, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 5
Завершен
Комо
45+2' Н. Влашич (П)
36' Д. Аддаи 52' Д. Аддаи 71' Х. Рамон 76' Н. Пас 86' М. Батурина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Комо
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-1-2-1
92
Палеари
25
Масина
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
19
Лазаро
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
10
Влашич
16
Нгонг
91
Сапата
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
42
Аддаи
17
Родригес
21
Мората
7
Да Кунья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Нкунку
27
Нкунку
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Влашич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
10
Влашич
91
Сапата
25
Нджи
25
Нджи
91
Сапата
16
Нгонг
7
Абухляль
7
Абухляль
16
Нгонг
22
Казадеи
18
Анджорин
18
Анджорин
22
Казадеи
17
Родригес
2
Кемпф
2
Кемпф
17
Родригес
21
Перроне
4
Пош
4
Пош
21
Перроне
27
Смольчич
23
Войвода
23
Войвода
27
Смольчич
10
Пас
20
Батурина
20
Батурина
10
Пас
21
Мората
9
Дувикас
9
Дувикас
21
Мората
Остались в запасе
Торино
Комо
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Торино - Комо
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
9
Офсайды
3
0
Количество передач
289
555
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.81
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Комо», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»«Комо»

«Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+