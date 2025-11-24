24.11.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-3-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
17
Покидышев
28
Семенов
6
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
24
Мальцев
7
Сафронов
4-1-3-2
93
Тусеев
70
Абдуллин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
72
Комиссаров
88
Эза
75
Жамалетдинов
28
Семенов
34
Храмцов
34
Храмцов
28
Семенов
10
Симонян
13
Кайнов
13
Кайнов
10
Симонян
9
Давидян
21
Макаров
21
Макаров
9
Давидян
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
73
Азнауров
17
Никишин
17
Никишин
73
Азнауров
70
Абдуллин
5
Гатин
5
Гатин
70
Абдуллин
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
88
Эза
11
Носов
11
Носов
88
Эза
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Ротор
Челябинск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Ротор - Челябинск
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Челябинска», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»