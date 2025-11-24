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  • «Ротор» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Ротор» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 17:50
Ротор
24.11.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Челябинск
33' А. Жиров 90+6' А. Носов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
4-1-3-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
17
Покидышев
28
Семенов
6
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
24
Мальцев
7
Сафронов
4-1-3-2
93
Тусеев
70
Абдуллин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
72
Комиссаров
88
Эза
75
Жамалетдинов
28
Семенов
34
Храмцов
34
Храмцов
28
Семенов
10
Симонян
13
Кайнов
13
Кайнов
10
Симонян
9
Давидян
21
Макаров
21
Макаров
9
Давидян
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
73
Азнауров
17
Никишин
17
Никишин
73
Азнауров
70
Абдуллин
5
Гатин
5
Гатин
70
Абдуллин
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
88
Эза
11
Носов
11
Носов
88
Эза
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Ротор
Челябинск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Ротор - Челябинск
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Челябинска», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Челябинск»

«Ротор» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Ротор
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