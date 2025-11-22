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  • «Вольфсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Вольфсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 16:20
Вольфсбург
22.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Байер
57' Д. Вавро
9' Й. Хофманн 24' Э. Тапсоба 33' М. Тилльман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
4-3-1-2
25
Грабара
25
Центер
3
Вавро
3
Селт
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
17
Пейчинович
9
Амура
3-2-2-3
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
22
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
10
Тилльман
14
Шик
30
Маза
17
Поку
3
Селт
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
3
Селт
21
Виммер
32
Сванберг
32
Сванберг
21
Виммер
31
Герхардт
24
Эриксен
24
Эриксен
31
Герхардт
17
Пейчинович
19
Винд
19
Винд
17
Пейчинович
30
Маза
4
Куанса
4
Куанса
30
Маза
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
17
Поку
23
Телла
23
Телла
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
28
Янис Бласвих
ВР
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
382
672
Сейвы
0
9
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.1
xGP (предотвращенные голы)
2.06
2.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Байера», 11-й тур чемпионата Германии (Бундеслига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Байер»

«Вольфсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Вольфсбург
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