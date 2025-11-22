22.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-1-2
25
Грабара
25
Центер
3
Вавро
3
Селт
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
17
Пейчинович
9
Амура
3-2-2-3
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
22
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
10
Тилльман
14
Шик
30
Маза
17
Поку
3
Селт
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
3
Селт
21
Виммер
32
Сванберг
32
Сванберг
21
Виммер
31
Герхардт
24
Эриксен
24
Эриксен
31
Герхардт
17
Пейчинович
19
Винд
19
Винд
17
Пейчинович
30
Маза
4
Куанса
4
Куанса
30
Маза
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
17
Поку
23
Телла
23
Телла
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
28
Янис Бласвих
ВР
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
382
672
Сейвы
0
9
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.1
xGP (предотвращенные голы)
2.06
2.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Байера», 11-й тур чемпионата Германии (Бундеслига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»