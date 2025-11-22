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  • «Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 16:20
Боруссия Д
22.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
34' Э. Джан (П) 41' М. Байер 89' К. Адейеми
47' Д. Ундав 71' Д. Ундав 90+1' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-1-1-3-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Брандт
7
Беллингем
9
Гирасси
14
Байер
4-1-1-1-3
1
Нюбель
22
Ассиньон
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
8
Томаш
18
Левелинг
26
Ундав
8
Брандт
24
Свенссон
24
Свенссон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
14
Адейеми
17
Чуквуэмека
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
6
Штиллер
16
Каразор
16
Каразор
6
Штиллер
18
Левелинг
4
Вагноман
4
Вагноман
18
Левелинг
14
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
14
Андрес
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
428
509
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Штутгарт», 11-й тур чемпионата Германии (Бундеслига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»

«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига
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