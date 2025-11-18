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  • Беларусь – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Беларусь – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

18 ноября 2025, 21:35
Беларусь
18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
0 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Греция
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
(К) ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
8
Никита Демченко
АП
18
Евгений Малашевич
ПВ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
20
Петрос Манталос
(К) ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
1
Максим Белов
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
22
Артем Концевой
ЛВ
21
Николай Иванов
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
15
Карен Варданян
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Греция
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Мариос Вихос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
16
Христос Музакитис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
11
Харалампос Костулас
ЦФ
3-2-3-2
21
Лапоухов
18
Малькевич
6
Бегунов
19
Хвалько
3
Забелин
14
Яблонский
10
Громыко
8
Демченко
18
Малашевич
17
Лисакович
9
Эбонг
4-3-2-1
1
Влаходимос
17
Хацидиакос
5
Рецос
15
Рота
21
Цимикас
20
Манталос
23
Сиопис
20
Зафейрис
10
Цолис
7
Масурас
16
Тетте
19
Хвалько
5
Калинин
5
Калинин
19
Хвалько
10
Громыко
22
Концевой
22
Концевой
10
Громыко
17
Лисакович
11
Барковский
11
Барковский
17
Лисакович
18
Малашевич
23
Мельниченко
23
Мельниченко
18
Малашевич
23
Сиопис
23
Триантис
23
Триантис
23
Сиопис
20
Манталос
6
Курбелис
6
Курбелис
20
Манталос
7
Масурас
19
Карецас
19
Карецас
7
Масурас
Тетте
11
Костулас
11
Костулас
Тетте
Остались в запасе
Беларусь
Греция
12
Максим Плотников
ВР
1
Максим Белов
ВР
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Мариос Вихос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
16
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Максим Плотников
ВР
1
Максим Белов
ВР
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Мариос Вихос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
16
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Беларусь - Греция
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
352
655
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Греции, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Греция

Беларусь – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Греция Беларусь
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