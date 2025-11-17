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  • «Спартак» Кострома – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

«Спартак» Кострома – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

17 ноября 2025, 18:20
Спартак К
17.11.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Родина
28' А. Максименко 32' Папе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Хуан Диас
Спартак К
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
25
Артем Бирюков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Магомед Омаров
ЦФ
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
55
Саплинов
9
Тлехугов
23
Чиканчи
3-3-1-3
13
Волков
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
3
Гогличидзе
50
Фищенко
49
Дятлов
5
Егорычев
9
Максименко
77
Корян
7
Папе
9
Тлехугов
98
Хорин
98
Хорин
9
Тлехугов
35
Енин
3
Бугриев
3
Бугриев
35
Енин
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
88
Садов
69
Чурсин
69
Чурсин
88
Садов
22
Немченко
55
Капленко
55
Капленко
22
Немченко
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
3
Гогличидзе
19
Тихонов
19
Тихонов
3
Гогличидзе
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
7
Папе
99
Тимошенко
99
Тимошенко
7
Папе
Остались в запасе
Спартак К
Родина
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Спартак К - Родина
2
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Родины», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Родина»

«Спартак» Кострома – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Спартак К
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