17.11.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
55
Саплинов
9
Тлехугов
23
Чиканчи
3-3-1-3
13
Волков
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
3
Гогличидзе
50
Фищенко
49
Дятлов
5
Егорычев
9
Максименко
77
Корян
7
Папе
9
Тлехугов
98
Хорин
98
Хорин
9
Тлехугов
35
Енин
3
Бугриев
3
Бугриев
35
Енин
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
88
Садов
69
Чурсин
69
Чурсин
88
Садов
22
Немченко
55
Капленко
55
Капленко
22
Немченко
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
3
Гогличидзе
19
Тихонов
19
Тихонов
3
Гогличидзе
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
7
Папе
99
Тимошенко
99
Тимошенко
7
Папе
Остались в запасе
Спартак К
Родина
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Спартак К - Родина
2
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Родины», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Родина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»