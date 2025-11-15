15.11.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Дания
Дания
4-3-2-1
1
Шмейхель
17
Доргу
13
Кристенсен
3
Вестергор
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
15
Нергор
8
Исаксен
14
Дамсгор
10
Эриксен
19
Винд
3-2-3-2
21
Лапоухов
6
Бегунов
15
Пархоменко
2
Печенин
3
Забелин
14
Яблонский
18
Малашевич
9
Эбонг
8
Демченко
17
Лисакович
10
Громыко
15
Нергор
21
Юльманн
21
Юльманн
15
Нергор
14
Дамсгор
18
Биллинг
18
Биллинг
14
Дамсгор
10
Эриксен
7
Фрохольдт
7
Фрохольдт
10
Эриксен
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
19
Винд
20
Бирет
20
Бирет
19
Винд
15
Пархоменко
19
Хвалько
19
Хвалько
15
Пархоменко
8
Демченко
15
Корзун
15
Корзун
8
Демченко
10
Громыко
22
Концевой
22
Концевой
10
Громыко
17
Лисакович
11
Барковский
11
Барковский
17
Лисакович
Остались в запасе
Дания
Беларусь
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Брайан Ример
1
Максим Белов
ВР
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Дания - Беларусь
5
Всего ударов по воротам
35
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
13
3
Нарушения
4
15
Офсайды
0
1
Количество передач
625
316
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
22
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Беларуси, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Беларусь
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»