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  • Дания – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Дания – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 21:35
Дания
15.11.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
2 : 2
Первый матч – 6 : 0
Завершен
Беларусь
11' М. Дамсгор 79' Г. Исаксен
62' В. Громыко 65' Н. Демченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
8
Густав Исаксен
ПП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
(К) ЦП
10
Валерий Громыко
АП
8
Никита Демченко
АП
9
Макс Эбонг
АП
18
Евгений Малашевич
ПВ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Мика Бирет
ЦФ
Беларусь
1
Максим Белов
ВР
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
22
Артем Концевой
ЛВ
15
Никита Корзун
ОП
21
Николай Иванов
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
15
Карен Варданян
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
17
Доргу
13
Кристенсен
3
Вестергор
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
15
Нергор
8
Исаксен
14
Дамсгор
10
Эриксен
19
Винд
3-2-3-2
21
Лапоухов
6
Бегунов
15
Пархоменко
2
Печенин
3
Забелин
14
Яблонский
18
Малашевич
9
Эбонг
8
Демченко
17
Лисакович
10
Громыко
15
Нергор
21
Юльманн
21
Юльманн
15
Нергор
14
Дамсгор
18
Биллинг
18
Биллинг
14
Дамсгор
10
Эриксен
7
Фрохольдт
7
Фрохольдт
10
Эриксен
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
19
Винд
20
Бирет
20
Бирет
19
Винд
15
Пархоменко
19
Хвалько
19
Хвалько
15
Пархоменко
8
Демченко
15
Корзун
15
Корзун
8
Демченко
10
Громыко
22
Концевой
22
Концевой
10
Громыко
17
Лисакович
11
Барковский
11
Барковский
17
Лисакович
Остались в запасе
Дания
Беларусь
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Брайан Ример
1
Максим Белов
ВР
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
21
Николай Иванов
ЦП
15
Карен Варданян
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Дания - Беларусь
5
Всего ударов по воротам
35
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
13
3
Нарушения
4
15
Офсайды
0
1
Количество передач
625
316
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
22
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Беларуси, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Беларусь

Дания – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Дания
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