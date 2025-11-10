10.11.2025, понедельник, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-2-2-2
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
1-1-2-3-3
31
Беленов
22
Хомуха
79
Троянов
22
Юсупов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
88
Агеян
77
Самойлов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
7
Перченок
45
Теняев
45
Теняев
7
Перченок
17
Минатулаев
96
Барановский
96
Барановский
17
Минатулаев
8
Исаев
23
Ахатов
23
Ахатов
8
Исаев
15
Хабалов
88
Чимези
88
Чимези
15
Хабалов
88
Агеян
9
Карпук
9
Карпук
88
Агеян
Остались в запасе
Челябинск
Уфа
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Челябинск - Уфа
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Уфы», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Уфа»
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Источник: «Бомбардир»