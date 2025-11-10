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  • «Челябинск» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

«Челябинск» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

10 ноября 2025, 14:50
Челябинск
10.11.2025, понедельник, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
26' Р. Гаджимурадов 63' Р. Гаджимурадов (П)
5' З. Юсупов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Александр Носов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
4-2-2-2
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
1-1-2-3-3
31
Беленов
22
Хомуха
79
Троянов
22
Юсупов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
88
Агеян
77
Самойлов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
7
Перченок
45
Теняев
45
Теняев
7
Перченок
17
Минатулаев
96
Барановский
96
Барановский
17
Минатулаев
8
Исаев
23
Ахатов
23
Ахатов
8
Исаев
15
Хабалов
88
Чимези
88
Чимези
15
Хабалов
88
Агеян
9
Карпук
9
Карпук
88
Агеян
Остались в запасе
Челябинск
Уфа
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Челябинск - Уфа
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Уфы», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Уфа»

«Челябинск» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Челябинск
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