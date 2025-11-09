09.11.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-2
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
13
Клюйверт
6
Тессманн
23
Мортон
18
Мера
18
Геззаль
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
22
Мата
3-1-2-3-1
30
Шевалье
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
87
Невеш
18
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Мера
18
Геззаль
9
Карабец
9
Карабец
18
Геззаль
21
Эрнандес
5
Маркиньос
5
Маркиньос
21
Эрнандес
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
8
Руис
19
Мбайе
19
Мбайе
8
Руис
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
5
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
271
728
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-1.63
-1.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «ПСЖ», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»