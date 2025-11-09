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  • «Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 21:35
Лион
09.11.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
30' А. Морейра 50' Э. Мэйтленд-Найлс
26' В. Заир-Эмери 33' Х. Кварацхелия 90+5' Ж. Невеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
(К) ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
(К) ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-5-2
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
13
Клюйверт
6
Тессманн
23
Мортон
18
Мера
18
Геззаль
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
22
Мата
3-1-2-3-1
30
Шевалье
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
87
Невеш
18
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Мера
18
Геззаль
9
Карабец
9
Карабец
18
Геззаль
21
Эрнандес
5
Маркиньос
5
Маркиньос
21
Эрнандес
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
8
Руис
19
Мбайе
19
Мбайе
8
Руис
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
5
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
271
728
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-1.63
-1.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «ПСЖ», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ»

«Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион
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