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  • «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 21:35
Интер
09.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
3' Л. Мартинес 62' А. Бонни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
4-4-1-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
11
Исаксен
32
Катальди
70
Башич
6
Гендузи
10
Дзакканьи
22
Диа
24
Дюмфрис
30
Аугусто
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
8
Сучич
7
Зелински
7
Зелински
8
Сучич
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
26
Романьоли
25
Провстгор
25
Провстгор
26
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
Остались в запасе
Интер
Лацио
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
26
11
Офсайды
2
0
Количество передач
559
494
Сейвы
5
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Лацио»

«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Интер
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