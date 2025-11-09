09.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
4-4-1-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
11
Исаксен
32
Катальди
70
Башич
6
Гендузи
10
Дзакканьи
22
Диа
24
Дюмфрис
30
Аугусто
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
8
Сучич
7
Зелински
7
Зелински
8
Сучич
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
26
Романьоли
25
Провстгор
25
Провстгор
26
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
Остались в запасе
Интер
Лацио
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
26
11
Офсайды
2
0
Количество передач
559
494
Сейвы
5
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»