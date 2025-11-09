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  • «Фенербахче» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Фенербахче» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 18:50
Фенербахче
09.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Кайсериспор
38' М. Асенсио 40' Д. Нене 50' Д. Нене 63' К. Актюркоглу
53' Г. Онугха 74' Г. Онугха
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Y. Ait Bennasser
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
20
Мигел Кардозу
(К) ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
A. Burak
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
7
Фред
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
22
Мерджан
3-3-3-1
23
Пири
5
Хосейни
4
Денсвил
23
Кароль
15
8
Соялп
8
Бенеш
28
Дживелек
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
7
Онугха
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
4
Альварес
28
Элмаз
28
Элмаз
4
Альварес
45
Нене
17
Шиманьски
17
Шиманьски
45
Нене
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
15
24
Токез
24
Токез
15
8
Бенеш
16
16
8
Бенеш
28
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
28
Дживелек
8
Соялп
22
Тучи
22
Тучи
8
Соялп
20
Карлос Манэ
17
17
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
25
Билал Баязит
ВР
3
A. Burak
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
A. Burak
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
1
3
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
7
Количество передач
535
327
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.22
-1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Кайсериспора», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Кайсериспор»

«Фенербахче» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Фенербахче
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