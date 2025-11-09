09.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
7
Фред
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
22
Мерджан
3-3-3-1
23
Пири
5
Хосейни
4
Денсвил
23
Кароль
15
8
Соялп
8
Бенеш
28
Дживелек
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
7
Онугха
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
4
Альварес
28
Элмаз
28
Элмаз
4
Альварес
45
Нене
17
Шиманьски
17
Шиманьски
45
Нене
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
15
24
Токез
24
Токез
15
8
Бенеш
16
16
8
Бенеш
28
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
28
Дживелек
8
Соялп
22
Тучи
22
Тучи
8
Соялп
20
Карлос Манэ
17
17
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
25
Билал Баязит
ВР
3
A. Burak
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
A. Burak
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
1
3
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
7
Количество передач
535
327
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.22
-1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Кайсериспора», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Кайсериспор»
- Матч посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»