08.11.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
9
Педро
3-2-2-1-2
26
Джонстон
14
Буэно
24
Тоти
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
27
Беллегард
35
Гомес
38
Чачуа
22
Ларсен
7
Хванг
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
19
Делап
41
Эстевао
41
Эстевао
19
Делап
9
Педро
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Педро
7
Нету
9
Гиу
9
Гиу
7
Нету
27
Беллегард
5
Манетси
5
Манетси
27
Беллегард
7
Хванг
36
Мане
36
Мане
7
Хванг
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
14
Количество передач
614
346
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.31
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»