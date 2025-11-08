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  • «Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 21:50
Челси
08.11.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
51' М. Густо 65' Ж. Педро 73' П. Нету
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
9
Педро
3-2-2-1-2
26
Джонстон
14
Буэно
24
Тоти
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
27
Беллегард
35
Гомес
38
Чачуа
22
Ларсен
7
Хванг
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
19
Делап
41
Эстевао
41
Эстевао
19
Делап
9
Педро
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Педро
7
Нету
9
Гиу
9
Гиу
7
Нету
27
Беллегард
5
Манетси
5
Манетси
27
Беллегард
7
Хванг
36
Мане
36
Мане
7
Хванг
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
14
Количество передач
614
346
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.31
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Вулверхэмптон»

«Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Челси
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