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  • «Гамбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Гамбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 16:20
Гамбург
08.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
90+7' Р. Кенигсдорффер
64' К. Чуквуэмека
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
33
Николас Капалдо
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
15
Юссуф Поульсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
1
Даниэль Перец
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
19
Фабио Бальде
ЦФ
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-4-1-1
1
Фернандес
28
Мухайм
44
Вушкович
23
Торунарига
12
Гочолеишвили
33
Капалдо
6
Локонга
21
Ремберг
9
Филипп
91
Домпе
15
Поульсен
4-1-2-1-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
3
Антон
24
Свенссон
23
Джан
13
Гросс
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
14
Байер
9
Гирасси
33
Капалдо
5
Рамуш
5
Рамуш
33
Капалдо
12
Гочолеишвили
25
Микельбренси
25
Микельбренси
12
Гочолеишвили
15
Поульсен
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
15
Поульсен
9
Филипп
19
Глатцель
19
Глатцель
9
Филипп
23
Торунарига
19
Бальде
19
Бальде
23
Торунарига
9
Гирасси
30
Ансельмино
30
Ансельмино
9
Гирасси
13
Гросс
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Гросс
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
1
Даниэль Перец
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
396
493
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.03
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Боруссии Д», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Боруссия Д»

«Гамбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Гамбург
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