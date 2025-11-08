08.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-2-1-3
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
14
Шик
17
Поку
30
Маза
3-3-1-2-1
1
Рамай
2
Буш
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
16
Нихуэс
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
17
Хонзак
11
Зивзивадзе
12
Тапсоба
24
Белосян
24
Белосян
12
Тапсоба
13
Артур
10
Тилльман
10
Тилльман
13
Артур
24
Гарсия
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
24
Гарсия
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
14
Шик
16
Сарко
16
Сарко
14
Шик
11
Зивзивадзе
23
Гимбер
23
Гимбер
11
Зивзивадзе
3
Шеппнер
28
28
3
Шеппнер
16
Нихуэс
6
Дорш
6
Дорш
16
Нихуэс
2
Буш
21
Бек
21
Бек
2
Буш
17
Хонзак
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
17
Хонзак
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Кевин Мюллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
7
Количество передач
923
323
Сейвы
0
4
Точность передач %
94
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
3.31
0.12
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хайденхайма», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Хайденхайм»
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Источник: «Бомбардир»