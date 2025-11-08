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  • «Байер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Байер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 16:20
Байер
08.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
6 : 0
Завершен
Хайденхайм
2' П. Шик 16' Й. Хофманн 22' П. Шик 27' Э. Поку 45+1' И. Маза 53' И. Маза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Малик Тилльман
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
28
Adam Kölle
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
4-2-1-3
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
14
Шик
17
Поку
30
Маза
3-3-1-2-1
1
Рамай
2
Буш
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
16
Нихуэс
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
17
Хонзак
11
Зивзивадзе
12
Тапсоба
24
Белосян
24
Белосян
12
Тапсоба
13
Артур
10
Тилльман
10
Тилльман
13
Артур
24
Гарсия
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
24
Гарсия
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
14
Шик
16
Сарко
16
Сарко
14
Шик
11
Зивзивадзе
23
Гимбер
23
Гимбер
11
Зивзивадзе
3
Шеппнер
28
28
3
Шеппнер
16
Нихуэс
6
Дорш
6
Дорш
16
Нихуэс
2
Буш
21
Бек
21
Бек
2
Буш
17
Хонзак
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
17
Хонзак
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Кевин Мюллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
7
Количество передач
923
323
Сейвы
0
4
Точность передач %
94
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
3.31
0.12
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хайденхайма», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Хайденхайм»

«Байер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Байер
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