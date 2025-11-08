08.11.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-1-2-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
99
Спенс
36
Палинья
29
Сарр
22
Джонсон
7
Симонс
9
Муани
47
Ришарлисон
3-3-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Доргу
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
21
Ромеро
15
Дансо
15
Дансо
21
Ромеро
36
Палинья
30
Бентанкур
30
Бентанкур
36
Палинья
9
Муани
28
Одобер
28
Одобер
9
Муани
7
Симонс
11
Тель
11
Тель
7
Симонс
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
17
Доргу
2
Далот
2
Далот
17
Доргу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
10
Кунья
7
Маунт
7
Маунт
10
Кунья
3
Мазрауи
30
Шешко
30
Шешко
3
Мазрауи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
464
396
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»