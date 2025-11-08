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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 14:20
Тоттенхэм
08.11.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
84' М. Тель 90+1' Ришарлисон
32' Б. Мбемо 90+6' М. де Лигт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
38
Джек Флетчер
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
99
Спенс
36
Палинья
29
Сарр
22
Джонсон
7
Симонс
9
Муани
47
Ришарлисон
3-3-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Доргу
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
21
Ромеро
15
Дансо
15
Дансо
21
Ромеро
36
Палинья
30
Бентанкур
30
Бентанкур
36
Палинья
9
Муани
28
Одобер
28
Одобер
9
Муани
7
Симонс
11
Тель
11
Тель
7
Симонс
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
17
Доргу
2
Далот
2
Далот
17
Доргу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
10
Кунья
7
Маунт
7
Маунт
10
Кунья
3
Мазрауи
30
Шешко
30
Шешко
3
Мазрауи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
464
396
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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