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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сельты», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сельта»