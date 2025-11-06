06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-1-3-2-1
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
Лисица
17
Куленович
4-2-2-2
25
Вильяр
20
Родригес
15
Старфельт
23
Домингес
23
Ристич
8
Бельтран
8
Роман
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
10
Аспас
11
Дуран
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
28
Теофил-Катерин
71
Бакрар
71
Бакрар
28
Теофил-Катерин
17
Куленович
9
Бельо
9
Бельо
17
Куленович
15
Старфельт
18
Лаго
18
Лаго
15
Старфельт
8
Роман
5
Сотело
5
Сотело
8
Роман
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
15
Сарагоса
9
Хутгла
9
Хутгла
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Динамо Загреб
Сельта
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Марк Видаль
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Динамо Загреб - Сельта
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
12
Офсайды
3
3
Количество передач
654
454
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сельты», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»