Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Динамо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 19:35
Динамо Загреб
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
0 : 3
Завершен
Сельта
4' П. Дуран 28' С. Домингес (АГ) 44' П. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
3
Бруно Года
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-2-1
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
Лисица
17
Куленович
4-2-2-2
25
Вильяр
20
Родригес
15
Старфельт
23
Домингес
23
Ристич
8
Бельтран
8
Роман
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
10
Аспас
11
Дуран
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
28
Теофил-Катерин
71
Бакрар
71
Бакрар
28
Теофил-Катерин
17
Куленович
9
Бельо
9
Бельо
17
Куленович
15
Старфельт
18
Лаго
18
Лаго
15
Старфельт
8
Роман
5
Сотело
5
Сотело
8
Роман
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
15
Сарагоса
9
Хутгла
9
Хутгла
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Динамо Загреб
Сельта
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Марк Видаль
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Динамо Загреб - Сельта
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
12
Офсайды
3
3
Количество передач
654
454
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сельты», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Сельта»

«Динамо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Сельта Динамо Загреб
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+