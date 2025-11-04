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  • «Тоттенхэм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Тоттенхэм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Тоттенхэм
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Копенгаген
19' Б. Джонсон 51' В. Одобер 64' М. ван де Вен 67' Ж. Палинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
(К) ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
57
Rio Kyerematen
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
28
Одобер
7
Симонс
9
Муани
4-1-1-2-2
24
Котарски
20
Сузуки
55
Перейра
4
Хацидиакос
15
Лопес
36
Клем
21
Лерагер
99
Ахури
10
Эльюнусси
17
Ларссон
14
Мукоко
21
Ромеро
15
Дансо
15
Дансо
21
Ромеро
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
7
Симонс
36
Палинья
36
Палинья
7
Симонс
9
Муани
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
9
Муани
28
Одобер
18
Скарлетт
18
Скарлетт
28
Одобер
55
Перейра
24
Гарананга
24
Гарананга
55
Перейра
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
99
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
99
Ахури
17
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Тоттенхэм
Копенгаген
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Тоттенхэм - Копенгаген
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
526
322
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-1.19
-1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Копенгагена», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Копенгаген»

«Тоттенхэм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Копенгаген Тоттенхэм
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