04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
28
Одобер
7
Симонс
9
Муани
4-1-1-2-2
24
Котарски
20
Сузуки
55
Перейра
4
Хацидиакос
15
Лопес
36
Клем
21
Лерагер
99
Ахури
10
Эльюнусси
17
Ларссон
14
Мукоко
21
Ромеро
15
Дансо
15
Дансо
21
Ромеро
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
7
Симонс
36
Палинья
36
Палинья
7
Симонс
9
Муани
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
9
Муани
28
Одобер
18
Скарлетт
18
Скарлетт
28
Одобер
55
Перейра
24
Гарананга
24
Гарананга
55
Перейра
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
99
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
99
Ахури
17
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Тоттенхэм
Копенгаген
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Тоттенхэм - Копенгаген
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
526
322
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-1.19
-1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Копенгагена», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Копенгаген»
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Источник: «Бомбардир»