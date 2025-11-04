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Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Копенгагена», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Копенгаген»