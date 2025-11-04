04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-2-3
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
29
Барколя
10
Дембеле
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
17
Олисе
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
17
Олисе
9
Кейн
27
Горецка
27
Горецка
9
Кейн
7
Гнабри
34
Бишоф
34
Бишоф
7
Гнабри
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
1
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Количество передач
702
295
Сейвы
3
8
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»