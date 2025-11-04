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  • «ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
ПСЖ
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
74' Ж. Невеш
4' Л. Диас 32' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-2-3
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
29
Барколя
10
Дембеле
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
17
Олисе
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
17
Олисе
9
Кейн
27
Горецка
27
Горецка
9
Кейн
7
Гнабри
34
Бишоф
34
Бишоф
7
Гнабри
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
1
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Количество передач
702
295
Сейвы
3
8
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария»

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария ПСЖ
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