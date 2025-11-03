Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-3
13
Эскандель
16
Лопес
6
Карму
4
Костас
22
Видаль
11
Коломбатто
18
Дендокер
10
Рейна
23
Рондон
7
Чайра
16
Виньяс
2-1-1-3-3
1
Эррера
24
Катена
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
9
Гарсия
17
Будимир
16
Гомес
16
Лопес
23
Альхассан
23
Альхассан
16
Лопес
10
Рейна
21
Илич
21
Илич
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
23
Хассан
7
Чайра
17
Будимир
5
Эррандо
5
Эррандо
17
Будимир
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
10
Орос
10
Орос
14
Гарсия
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
Остались в запасе
Овьедо
Осасуна
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Овьедо - Осасуна
3
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
17
Офсайды
3
0
Количество передач
408
365
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.71
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Осасуны», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»