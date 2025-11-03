03.11.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-3-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
65
Толстопятов
12
Ширяев
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
3-2-2-3
96
Кузнецов
15
Плиев
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
82
Илиев
13
Янов
11
Брагин
10
Алиев
10
Цыпченко
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
8
Кантария
94
Кучугура
94
Кучугура
8
Кантария
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
10
Алиев
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Алиев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
11
Брагин
9
Алькальде
9
Алькальде
11
Брагин
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
98
Ислам Имамов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «СКА-Хабаровска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»
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Источник: «Бомбардир»