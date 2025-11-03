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  • «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 17:20
Нефтехимик
03.11.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
45' Р. Магомедов
55' Д. Цыпченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
82
Демьян Илиев
АП
13
Данила Янов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Жорди Тур
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
65
Толстопятов
12
Ширяев
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
3-2-2-3
96
Кузнецов
15
Плиев
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
82
Илиев
13
Янов
11
Брагин
10
Алиев
10
Цыпченко
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
8
Кантария
94
Кучугура
94
Кучугура
8
Кантария
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
10
Алиев
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Алиев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
11
Брагин
9
Алькальде
9
Алькальде
11
Брагин
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
98
Ислам Имамов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «СКА-Хабаровска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Нефтехимик
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