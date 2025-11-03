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  • «Уфа» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Уфа» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 12:50
Уфа
03.11.2025, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
7' Д. Ортис 57' А. Хабалов 79' Д. Ортис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Барановский
АП
8
Шамиль Исаев
АП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
27
Лука Раткович
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
2-1-1-3-3
31
Беленов
22
Хомуха
17
Озманов
79
Троянов
22
Юсупов
15
Хабалов
8
Исаев
96
Барановский
70
Ортис
17
Минатулаев
23
Ахатов
4-1-3-2
50
Шамов
77
Огиенко
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
8
Иванов
44
Тихонов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
18
Надольский
15
Хабалов
69
Ханенко
69
Ханенко
15
Хабалов
17
Озманов
55
Шляков
55
Шляков
17
Озманов
96
Барановский
24
Мрзляк
24
Мрзляк
96
Барановский
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
3
Цесь
22
Гюрджан
22
Гюрджан
3
Цесь
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
18
Надольский
24
Погосов
24
Погосов
18
Надольский
75
Окладников
27
Раткович
27
Раткович
75
Окладников
77
Огиенко
11
Хашкулов
11
Хашкулов
77
Огиенко
Остались в запасе
Уфа
Енисей
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Уфа - Енисей
1
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Енисея», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Енисей»

«Уфа» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Уфа
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