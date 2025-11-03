03.11.2025, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
2-1-1-3-3
31
Беленов
22
Хомуха
17
Озманов
79
Троянов
22
Юсупов
15
Хабалов
8
Исаев
96
Барановский
70
Ортис
17
Минатулаев
23
Ахатов
4-1-3-2
50
Шамов
77
Огиенко
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
8
Иванов
44
Тихонов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
18
Надольский
15
Хабалов
69
Ханенко
69
Ханенко
15
Хабалов
17
Озманов
55
Шляков
55
Шляков
17
Озманов
96
Барановский
24
Мрзляк
24
Мрзляк
96
Барановский
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
3
Цесь
22
Гюрджан
22
Гюрджан
3
Цесь
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
18
Надольский
24
Погосов
24
Погосов
18
Надольский
75
Окладников
27
Раткович
27
Раткович
75
Окладников
77
Огиенко
11
Хашкулов
11
Хашкулов
77
Огиенко
Остались в запасе
Уфа
Енисей
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Уфа - Енисей
1
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Енисея», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»