Составы команд
Брест
Брест
4-2-2-2
99
Майецки
2
Локо
5
Шардонне
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
17
Бальде
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Мбуп
3-4-2-1
1
Грейф
33
Хатебур
19
Ниахате
3
Тальяфико
6
Тессманн
23
Мортон
8
Толиссо
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
10
Сатриано
29
Тусар
8
Маньетти
8
Маньетти
29
Тусар
9
Мбуп
29
Эбимбе
29
Эбимбе
9
Мбуп
17
Бальде
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
17
Бальде
10
Сатриано
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Сатриано
8
Толиссо
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
8
Толиссо
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
Остались в запасе
Брест
Лион
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
35
Matthias Da Silva
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
35
Matthias Da Silva
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брест - Лион
1
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
19
6
Офсайды
2
1
Количество передач
381
410
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.18
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Лиона», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»