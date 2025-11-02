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  • «Барселона» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Барселона» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 19:20
Барселона
02.11.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
9' Л. Ямаль 11' Ф. Торрес 61' М. Рэшфорд
42' Р. Мир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
9
Рэшфорд
10
Ямаль
9
Торрес
4-3-3
1
Пенья
6
Бигас
15
Нуньес
22
Аффенгрубер
17
Педроса
18
Агуадо
18
Нету
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
9
Торрес
27
Фернандес
27
Фернандес
9
Торрес
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Рэшфорд
6
Бигас
22
Форт
22
Форт
6
Бигас
17
Педроса
18
Дональд
18
Дональд
17
Педроса
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
11
Валера
7
Сантьяго
7
Сантьяго
11
Валера
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
Остались в запасе
Барселона
Эльче
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Барселона - Эльче
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
16
Офсайды
5
5
Количество передач
413
434
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эльче», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эльче»

«Барселона» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Барселона
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