02.11.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
9
Рэшфорд
10
Ямаль
9
Торрес
4-3-3
1
Пенья
6
Бигас
15
Нуньес
22
Аффенгрубер
17
Педроса
18
Агуадо
18
Нету
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
9
Торрес
27
Фернандес
27
Фернандес
9
Торрес
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Рэшфорд
6
Бигас
22
Форт
22
Форт
6
Бигас
17
Педроса
18
Дональд
18
Дональд
17
Педроса
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
11
Валера
7
Сантьяго
7
Сантьяго
11
Валера
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
Остались в запасе
Барселона
Эльче
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Барселона - Эльче
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
16
Офсайды
5
5
Количество передач
413
434
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эльче», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»