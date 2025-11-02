02.11.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-1-2-2-1
25
Грабара
25
Центер
3
Селт
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
14
Дагхим
24
Эриксен
9
Амура
3-2-3-2
1
Бауманн
13
Бернардо
7
Авдуллаху
2
Гранац
34
Цоуфал
21
Хайдари
21
Премель
18
Бюргер
17
Туре
11
Аслани
19
Лемперле
32
Сванберг
14
Майер
14
Майер
32
Сванберг
24
Эриксен
19
Винд
19
Винд
24
Эриксен
25
Центер
17
Пейчинович
17
Пейчинович
25
Центер
21
Хайдари
5
Кабак
5
Кабак
21
Хайдари
21
Премель
22
Прасс
22
Прасс
21
Премель
19
Лемперле
9
Бебу
9
Бебу
19
Лемперле
11
Аслани
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Аслани
17
Туре
9
Мерстедт
9
Мерстедт
17
Туре
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Паул Симонис
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
17
Офсайды
3
4
Количество передач
439
468
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
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Источник: «Бомбардир»