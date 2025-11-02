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  • «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:20
Вольфсбург
02.11.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
14' М. Амура 56' М. Амура
31' В. Бюргер 50' Г. Премель 62' В. Бюргер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Грабара
25
Центер
3
Селт
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
14
Дагхим
24
Эриксен
9
Амура
3-2-3-2
1
Бауманн
13
Бернардо
7
Авдуллаху
2
Гранац
34
Цоуфал
21
Хайдари
21
Премель
18
Бюргер
17
Туре
11
Аслани
19
Лемперле
32
Сванберг
14
Майер
14
Майер
32
Сванберг
24
Эриксен
19
Винд
19
Винд
24
Эриксен
25
Центер
17
Пейчинович
17
Пейчинович
25
Центер
21
Хайдари
5
Кабак
5
Кабак
21
Хайдари
21
Премель
22
Прасс
22
Прасс
21
Премель
19
Лемперле
9
Бебу
9
Бебу
19
Лемперле
11
Аслани
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Аслани
17
Туре
9
Мерстедт
9
Мерстедт
17
Туре
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Паул Симонис
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
17
Офсайды
3
4
Количество передач
439
468
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Вольфсбург
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